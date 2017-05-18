Путин поздравил моряков с Днем Балтийского флота

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СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, открывая совещание по формированию новой программы ГПВ на 2018-2025 года, поздравил моряков с Днем Балтийского флота.
"Кстати, сегодня праздник у Балтийского флота, вот я хочу моряков поздравить и командующего, и всех моряков Балтийского флота с сегодняшним праздником", - сказал Путин.
Балтийский флот России отмечает 314-ю годовщину со дня основания. Днем рождения Балтийского флота считается 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных судна. Все участники боя были награждены специально изготовленными медалями с надписью "Небываемое бывает".
Праздник День Балтийского флота в России был установлен приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности".