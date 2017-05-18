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Путин 19 мая подведет в Сочи итоги серии совещаний по военной тематике

Армия и ОПК
18 мая, 16:14 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 18, мая. /ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что неделя оборонных совещаний - "это абсолютно уникальный формат"

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СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 19 мая 2017 года проведет в Сочи итоговое совещание по военной тематике в продолжение начатой во вторник серии подобных встреч с руководством Минобороны и предприятий ОПК. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в четверг Путин в Сочи проводит очередное совещание с военными, обсуждаются "вопросы развития военно-морского флота, ракетных войск, стратегических ракетных войск". "Завтра будет еще одно совещание, оно будет завершающее из этого цикла. Завтра будут подводить итоги", - рассказал Песков.

Кроме того, Песков сообщил, что 18 мая Путин проведет в течение дня международный телефонный разговор.

Накануне глава государства обсудил с участниками встречи вопросы реализации госпрограммы вооружений, а во вторник в центре внимания была тема исполнения гособоронзаказа.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, анонсируя очередную, девятую по счету "неделю оборонки", напомнил, что Путин по традиции проводит в Сочи такие многодневные серии совещаний "дабы достигнуть наивысшей концентрации в обсуждении вопросов".

"Завтра, послезавтра и далее продолжатся эти ежедневные совещания в разных форматах, к основным участникам присоединяются руководители разных подразделений Минобороны, руководители предприятий, ведется субстантивный разговор", - сказал Песков 16 мая.

Пресс-секретарь отметил, что неделя оборонных совещаний - "это абсолютно уникальный формат". "Он уже четыре года существует, существует весьма эффективно, - подчеркнул представитель Кремля. - Это было личное изобретение президента: собрать вместе и производителей, то есть ведущие организации и компании военно-промышленного комплекса, и курирующих руководителей из правительства, и непосредственно пользователей, то есть руководство Министерства обороны и наших Вооруженных сил".

Песков уточнил, что в ходе таких встреч обсуждаются вопросы, связанные с ходом реализации, с принципами формирования гособоронзаказа.

"Это прекрасная возможность выявить проблемы, которые возникают, узкие места при производстве техники, выявить какие-то вопросы, которые могут появляться со стороны пользователей, то есть военных, и вопросы, которые, в свою очередь, задают производители техники, - добавил он. - Кроме того, весьма эффективно происходит обмен мнениями по теме бюджетной дисциплины при реализации гособоронзаказа, и вот уже более четырех лет этот формат обкатывается, причем традиционно это происходит в Сочи, что обеспечивает достаточно высокий уровень концентрации на протяжении всей недели".

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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