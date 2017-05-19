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Путин подведет в Сочи итоги серии совещаний по военной тематике

Армия и ОПК
19 мая, 0:09 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 19, мая. /ТАСС

На совещаниях с руководством Минобороны и предприятий ОПК президент РФ обсуждал, в частности, формирование новой госпрограммы вооружений на период с 2018 по 2025 годы

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СОЧИ, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 19 мая в Сочи подведет итоги очередной, девятой по счету, серии регулярных совещаний с руководством Минобороны и предприятий ОПК. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В пятницу будет еще одно совещание, оно будет завершающее из этого цикла. Завтра будут подводить итоги", - рассказал представитель Кремля накануне.

В течение недели глава государства обсуждал итоги исполнения гособоронзаказа за 2016 год, а также формирование новой Государственной программы вооружений на период с 2018 по 2025 годы. В частности, были затронуты вопросы развития Военно-морского флота и Ракетных войск стратегического назначения. "В целом в предстоящий программный период важно сохранить достигнутые темпы перевооружения и, конечно, обеспечить преемственность мероприятий с действующей госпрограммой вооружений", - заметил Путин на заседании, прошедшем накануне.

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Ранее Песков напомнил, что президент по традиции проводит в Сочи такие многодневные мозговые штурмы "дабы достигнуть наивысшей концентрации в обсуждении вопросов". Пресс-секретарь также добавил, что неделя оборонных совещаний - "это абсолютно уникальный формат". "Он уже четыре года существует, существует весьма эффективно, - подчеркнул представитель Кремля. - Это было личное изобретение президента: собрать вместе и производителей, то есть ведущие организации и компании военно-промышленного комплекса, и курирующих руководителей из правительства, и непосредственно пользователей, то есть руководство Министерства обороны и наших Вооруженных сил".

Песков уточнил, что в ходе таких встреч обсуждаются вопросы, связанные с ходом реализации, с принципами формирования гособоронзаказа.

"Это прекрасная возможность выявить проблемы, которые возникают, узкие места при производстве техники, выявить какие-то вопросы, которые могут появляться со стороны пользователей, то есть военных, и вопросы, которые, в свою очередь, задают производители техники, - добавил он. - Кроме того, весьма эффективно происходит обмен мнениями по теме бюджетной дисциплины при реализации гособоронзаказа, и вот уже более четырех лет этот формат обкатывается, причем традиционно это происходит в Сочи, что обеспечивает достаточно высокий уровень концентрации на протяжении всей недели".

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