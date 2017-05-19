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Флагман Тихоокеанского флота покинул Сингапур после участия в международной выставке

Армия и ОПК
19 мая, 7:44 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, мая. /ТАСС

Отряд боевых кораблей ТОФ отправился в дальний поход из Владивостока 1 апреля

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /ТАСС/. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) крейсер "Варяг" и морской танкер "Печенга"  покинули военно-морскую базу Чанги ВМС Сингапура после участия в международной выставке военно-морского вооружения и военной техники IMDEX Asia 2017. Об этом сообщил представитель пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Владимир Матвеев.

"Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота покинул военно-морскую базу Чанги ВМС Сингапура и продолжил выполнение задач дальнего похода. На протяжении трех дней российский крейсер принимал участие в международной выставке и был открыт для посещения иностранными делегациями стран-участниц", - сообщил он.

Матвеев отметил, что в ходе визита офицеры командования отряда встретились с представителями командования ВМС и военно-морской промышленности Республики Сингапур и посетили другие корабли, принимавшие участие в выставке. Кроме того, моряки-тихоокеанцы ознакомились с достопримечательностями иностранного порта.

Отряд боевых кораблей ТОФ отправился в дальний поход из Владивостока 1 апреля. Корабли уже совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд).

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