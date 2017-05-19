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Страны Латинской Америки пока не интересуются покупкой С-300 и С-400 у РФ

Армия и ОПК
19 мая, 10:11 UTC+3 ЛИМА ЛИМА 19, мая. /ТАСС

Продукция военного назначения подобного рода достаточно дорогая и также может оказать влияние на геополитическую обстановку в регионе в целом

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ЛИМА, 19 мая. /ТАСС/. Страны Латинской Америки пока не проявляют интерес к покупке у России зенитных ракетных систем С-300 и С-400. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Анатолий Пунчук.

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"Страны Латиноамериканского региона проявляют интерес к российским системам противовоздушной обороны. В основном переговорный процесс идет о возможных поставках зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Заинтересованность в системах С-300 и С-400 инозаказчики пока не проявляют", - сказал Пунчук, который возглавляет российскую делегацию на оборонной выставке SITDEF-2017 в Перу.

По его словам, продукция военного назначения подобного рода достаточно дорогая и также может оказать влияние на геополитическую обстановку в регионе в целом. "Готовы ли к этому наши партнеры в Латинской Америке - большой вопрос", - отметил Пунчук.

Международный салон оборонных технологий SITDEF-2017 открылся 18 мая на территории главного штаба Сухопутных войск в городе Лима (Перу). Он продлится до 21 мая.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

С-300 - зенитная ракетная система, которая способна уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии "Стелс", баллистические ракеты средней дальности, оперативно- тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы.

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