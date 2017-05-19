В Воздушно-десантных войсках России появились "ударные" подразделения

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Эталонные подразделения со статусом "ударных" появились в Воздушно-десантных войсках России. Об этом на сборе руководящего состава ВДВ в Псковской области сообщил командующий войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
"В Воздушно-десантных войсках на сегодняшний день появились подразделения, имеющие статус "ударные". Это эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава", - сказал он.
Сердюков добавил, что этому статусу соответствуют одна полковая тактическая и одна батальонная тактическая группа в псковском соединении, а также еще несколько батальонных и несколько ротных тактических групп и разведывательных подразделений.
"Поступление новой перспективной техники в ВДВ требует постоянной корректировки учебного процесса для более эффективного ее использования в мероприятиях боевой подготовки", - отметил Сердюков. Он добавил, что на полигоне Струги Красные в Псковской области в июле пройдут полковые тактические учения с десантированием современной боевой и специальной техники.