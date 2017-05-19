Создание центров по ремонту вертолетов в странах ОДКБ обсудят на выставке "Милекс-2017"

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в рамках выставки "Милекс-2017" обсудит с партнерами перспективы создания сервисных центров по ремонту вертолетов на территории стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"Одним из главных вопросов в рамках Делового Совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, который пройдет во время выставки, станет обсуждение перспектив сотрудничества в области создания и развития сети сервисных центров по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов российского производства на территории государств - членов ОДКБ", - сказали в пресс-службе.
В холдинге отметили, что поддерживают эту инициативу, поскольку она создает большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества между авиационными предприятиями соседних стран.
В "Вертолетах России" сообщили, что посетители "Милекс-2017" смогут ознакомиться с ударным вертолетом Ми-28НЭ, а также легким многоцелевым Ка-226Т, которые будут размещены на стенде АО "Рособоронэкспорт".
Как рассказал заместитель генерального директора холдинга Владислав Савельев, в ходе предстоящей выставки компания будет уделять большое внимание вопросам продвижения своих новейших вертолетов, а также вопросам сервиса и послепродажного обслуживания.
Международная выставка вооружений "Милекс-2017" пройдет в Минске с 20 по 22 мая.