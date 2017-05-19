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Военные и промышленники обсудили создание ракет увеличенной дальности для "Искандера-М"

Армия и ОПК
19 мая, 14:49 UTC+3 МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Кроме того, прошли учения преподавателей Михайловской военной артиллерийской академии и 60-го учебного центра боевого применения ракетных войск Сухопутных войск

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил РФ во главе с начальником Ракетных войск и артиллерии генерал-лейтенантом Михаилом Матвеевским и оборонной промышленности обсудили перспективы усиления боевых возможностей ракетного комплекса "Искандер-М" путем создания новых типов ракет, сообщает Минобороны России.

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© Вадим Гришанкин/Пресс-служба Минобороны России

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"Состоялась встреча начальника Ракетных войск и артиллерии с представителями оборонно-промышленного комплекса, на которой обсуждались вопросы наращивания боевых возможностей комплекса "Искандер-М" путем создания новых типов ракет, увеличения дальности и точности боевого применения ракет, используемых в ракетном комплексе Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Сбор прошел в Подмосковье с 16 по 19 мая. Также прошли учения преподавателей Михайловской военной артиллерийской академии и 60-го учебного центра боевого применения ракетных войск Сухопутных войск.

"Участники сборовых мероприятий совершенствовали навыки в вопросах планирования применения и информационного обеспечения комплекса "Искандер-М". Специалисты практически отработали вопросы построения высотных программ для эффективного применения высокоточного оружия большой дальности наземного базирования с целью успешного поражения объектов условного противника", - говорится в сообщении.

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