Военные и промышленники обсудили создание ракет увеличенной дальности для "Искандера-М"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил РФ во главе с начальником Ракетных войск и артиллерии генерал-лейтенантом Михаилом Матвеевским и оборонной промышленности обсудили перспективы усиления боевых возможностей ракетного комплекса "Искандер-М" путем создания новых типов ракет, сообщает Минобороны России.

"Состоялась встреча начальника Ракетных войск и артиллерии с представителями оборонно-промышленного комплекса, на которой обсуждались вопросы наращивания боевых возможностей комплекса "Искандер-М" путем создания новых типов ракет, увеличения дальности и точности боевого применения ракет, используемых в ракетном комплексе Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Сбор прошел в Подмосковье с 16 по 19 мая. Также прошли учения преподавателей Михайловской военной артиллерийской академии и 60-го учебного центра боевого применения ракетных войск Сухопутных войск.

"Участники сборовых мероприятий совершенствовали навыки в вопросах планирования применения и информационного обеспечения комплекса "Искандер-М". Специалисты практически отработали вопросы построения высотных программ для эффективного применения высокоточного оружия большой дальности наземного базирования с целью успешного поражения объектов условного противника", - говорится в сообщении.