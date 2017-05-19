Звание "ударных" могут получить 14 подразделений, воинских частей и соединений ЗВО

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Западный военный округ (ЗВО) представил к присвоению звания "ударных" 14 подразделений, воинских частей и соединений. Об этом сообщили в пресс- службе округа.

"Комиссия Минобороны России приступила к проверке ряда воинских частей Западного военного округа для принятия решения о присвоении наименования "ударные". Комиссия принимает зачеты по основным предметам боевой подготовки, проверяет состояние воинской дисциплины и правопорядка, а также укомплектованность подразделений исключительно военнослужащими по контракту. Завершится проверка в конце мая", - говорится в сообщении.

После успешной проверки подразделения наградят отличительными геральдическими знаками.

Ранее начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев сообщал, что наименование "ударные" присваивается приказом министра обороны наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно- штурмовым, а также воинским частям и подразделениям.