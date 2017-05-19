В Петебурге начали обучение экипажи новых кораблей "Ураган" и "Василий Быков"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Экипажи новых малого ракетного корабля "Ураган" (проект 22800) и патрульного корабля "Василий Быков" (проект 22160) начали подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщили в Минобороны России.

"В процессе подготовки экипажи пройдут курс специальных занятий и тренировок с использованием современных учебно-тренировочных комплексов и приобретут практические навыки в использовании техники и вооружения новых кораблей", - рассказали в военном ведомстве.

Офицеры и личный состав экипажей в процессе практических занятий отработают задачи по выходу кораблей из пунктов базирования, элементы плавания корабля в условиях плохой видимости, в штормовых условиях, маневрирование для уклонения от плавающей мины.

С 2014 года Объединенный учебный центр ВМФ подготовил более 140 корабельных боевых расчетов для всех флотов ВМФ России. До конца 2017 года запланирована подготовка 35 корабельных боевых расчетов для всех типов боевых кораблей, находящихся в составе Тихоокеанского, Северного, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.