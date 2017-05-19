Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петебурге начали обучение экипажи новых кораблей "Ураган" и "Василий Быков"

Армия и ОПК
19 мая, 18:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Офицеры и личный состав экипажей в процессе практических занятий отработают задачи по выходу кораблей из пунктов базирования, элементы плавания корабля в условиях плохой видимости

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Экипажи новых малого ракетного корабля "Ураган" (проект 22800) и патрульного корабля "Василий Быков" (проект 22160) начали подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщили в Минобороны России.

"В процессе подготовки экипажи пройдут курс специальных занятий и тренировок с использованием современных учебно-тренировочных комплексов и приобретут практические навыки в использовании техники и вооружения новых кораблей", - рассказали в военном ведомстве.

Офицеры и личный состав экипажей в процессе практических занятий отработают задачи по выходу кораблей из пунктов базирования, элементы плавания корабля в условиях плохой видимости, в штормовых условиях, маневрирование для уклонения от плавающей мины.

С 2014 года Объединенный учебный центр ВМФ подготовил более 140 корабельных боевых расчетов для всех флотов ВМФ России. До конца 2017 года запланирована подготовка 35 корабельных боевых расчетов для всех типов боевых кораблей, находящихся в составе Тихоокеанского, Северного, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Черноморский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
7
Украина возобновила действие пошлин на российские удобрения
Темы дня
Загрузка...
Реклама