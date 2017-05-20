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Оборонная выставка "Милекс-2017" открывается в Минске

Армия и ОПК
20 мая, 0:06 UTC+3 МИНСК МИНСК 20, мая. /ТАСС

В выставке, которая продлится до 22 мая, примут участие около 150 компаний из шести стран

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МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Международная выставка вооружений "Милекс-2017", организатором которой является Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии, пройдет в Минске с 20 по 22 мая. Россия традиционно принимает участие в мероприятии, в этот раз экспозиция ее оборонно-промышленного комплекса будет одной из основных.

В этом году на выставке ожидают около 150 компаний-участников из шести государств, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России). Российская экспозиция под эгидой "Рособоронэкспорта" займет 350 квадратных метров, свою продукцию будут рекламировать 17 организаций. Всего будут представлены 411 экспонатов, в том числе 35 натурных образцов. Возглавит российскую делегацию директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

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В виде моделей и макетов российская сторона покажет истребители Су-35 и МиГ-29М2, учебно-боевой самолет Як-130, военно-транспортный самолет Ил-76МД, разведывательно-ударный вертолет Ка-52 и военно-транспортные Ми-17В-5 и Ми-171Ш. Также будут демонстрироваться бронетанковая техника и средства противовоздушной обороны, в том числе модернизированный танк Т-90С, боевая машина огневой поддержки на шасси Т-72, бронетранспортер БТР-80/82А и боевая машина пехоты БМП-3М. Средства ПВО будут представлены зенитной ракетной системой С-400 "Триумф" и зенитным пушечно-ракетным комплексом "Тунгуска-М1".

Также гости "Милекс-2017" на российских стендах увидят миномет 2С12 "Сани", самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С", противотанковые ракетные комплексы "Метис-М/ М1" и "Корнет-Э", новые средства защиты авиации от высокоточного оружия и другую продукцию военного назначения.

Переговорная программа

Как сообщили в ряде российских компаний, принимающих участие в выставке, переговорная программа будет насыщенной. Так, заместитель генерального директора концерна "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн уже анонсировал ряд встреч и переговоров с иностранными партнерами.

В "Рособоронэкспорте" рассказали, что "на полях" "Милекс-2017" российские специалисты проведут ряд встреч с представителями Вооруженных сил Белоруссии, госучреждений, а также предприятий белорусского ОПК, с которыми сегодня ведутся или планируются совместные проекты. Помимо переговоров о поставках финальных образцов, будет обсуждаться работа в области научно-технической и промышленной кооперации между Россией и Белоруссией.

В холдинге "Вертолеты России" (входит в Ростех) сообщили, что в рамках выставки будут обсуждаться перспективы создания сервисных центров по ремонту вертолетов на территории стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности.

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