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Сторожевой корабль "Сметливый" выполнил ракетную стрельбу по воздушной мишени

Армия и ОПК
20 мая, 9:46 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Постановка мишени была обеспечена экипажем противолодочного самолета-амфибии Бе-12 Морской авиации ЧФ

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Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый"

Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый"

© Алексей Павлишак/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый" провел учение по отражению воздушного нападения противника, выполнив пуск двух зенитных ракет. Об этом  сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

"Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый" провел плановое одиночное учение по отражению атаки средств воздушного нападения противника. Корабль выполнил пуски двух зенитных ракет комплекса "Волна" и артиллерийскую стрельбу по мишени, имитирующей воздушную цель", - сказал он.

По словам Трухачева, постановка мишени была обеспечена экипажем противолодочного самолета-амфибии Бе-12 Морской авиации ЧФ.

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