Научная рота академии МТО вышла в супер-финал отраслевого турнира "ТеМП - 2017"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Команда научной роты Академии материально-технического обеспечения им. генерала армии Хрулева завоевала право представить свои проекты в суперфинале отраслевого турнира молодых профессионалов "ТеМП - 2017". Турнир организован госкорпорацией "Росатом" и пройдет в июне 2017 года в Москве, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Из 650 инновационных проектов, отобранных организаторами, только 42 смогли побороться в финале турнира, два из которых разработаны операторами нашей научной роты, - отметил замглавы Минобороны. - Проекты "Гибкий робот на мобильной платформе для лазерной резки радиоактивных отходов" и "Гибридный накопитель энергии для энергогенерирующей установки на базе ветрогенератора" стали победителями финала. Это достойный результат, учитывая, что наши военнослужащие принимают участие в этом турнире впервые".

По итогам турнира "ТеМП - 2017" лучшие проекты будут приняты к реализации.