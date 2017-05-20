Премьер Белоруссии: ВПК страны создает уникальные образцы вооружения и военной техники

МИНСК, 20 мая. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Оборонно-промышленный комплекс Белоруссии добился высоких результатов, создав уникальные образцы вооружения и военной техники. Об этом заявил в субботу премьер-министр страны Андрей Кобяков на открытии международной выставки и вооружения "Милекс-2017".

"Сегодня отечественный оборонно-промышленный комплекс создает современные и во многом уникальные образцы вооружения, военной и специальной техники", - отметил белорусский премьер.

В качестве успешной работы белорусского ВПК Кобяков назвал представленное на выставке "новейшее мобильное бронированное транспортное средство "Кайман". "Среди перспективных образцов продукции - модернизированная боевая машина из состава зенитного ракетного комплекса "Оса", - сказал глава правительства. Кобяков выразил уверенность, что международный характер форума создаст для его участников "уникальные возможности для изучения рынка вооружения".

Министр обороны республики Андрей Равков на открытии выставки сказал, что вооруженные силы Белоруссии, имея современное вооружение и военную технику, в состоянии противодействовать новым вызовам и угрозам.

"Современные вооруженные силы сегодня способны эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. А повышение их боевой мощи мы видим, в том числе за счет улучшения качественных характеристик стоящих на вооружении образцов военной техники", - отметил глава оборонного ведомства.

В этом плане, сказал Равков, в Белоруссии намерены закупать "новое, отвечающее мировым стандартам вооружение и военную технику, а также разрабатывать и оснащать вооруженные силы отечественными комплексами и системами". В качестве примера он выдели реактивную систему залпового огня "Полонез", радиолокационные станции для ВВС и войск ПВО, беспилотные авиационные комплексы, подвижные пункты управления.

Министр сообщил, что в нынешнем году завершены государственные испытания и приняты на вооружение бронированное транспортное средство "Кайман", легкобронированный автомобиль "V1". Также, продолжил Равков, проведены капитальный ремонт и модернизация существующих образцов вооружения - ЗРК С-300, танки Т-72Б, самолеты МиГ-29. "Все эти и другие образцы вооружения и военной техники можно увидеть на выставке "Милекс-2017", - отметил глава Минобороны Белоруссии.

В этом году в работе "Милекс" принимают участие иностранные делегации высокого уровня, эксперты и специалисты в области вооружения, представители научных кругов более 30 государств. Самые представительные делегации прибыли из России и Китая. Впервые в форуме принимают участие компании из Германии, Словакии и Польши. Официальную делегацию РФ возглавляет директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Россия на выставке в Минске покажет 411 экспонатов, в числе которых 35 образцов вооружений.

В рамках "Милекс" пройдет международная научная конференция по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использования технологий двойного назначения. Также состоится заседание делового совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).