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Белоруссия впервые показала на выставке "Милекс-2017" ударный беспилотный вертолет

Армия и ОПК
20 мая, 15:08 UTC+3 МИНСК МИНСК 20, мая. /ТАСС

В компании-разработчике сообщили, что в данный момент вертолет проходит заводские испытания

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© Алексей Паньшин/ ТАСС

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Белорусская компания "Индела" впервые представила на выставке "Милекс-2017" разведывательно-ударный беспилотный вертолет, вооруженный реактивными выстрелами термобарического снаряжения, передает корреспондент ТАСС с места события.

"В данный момент вертолет проходит заводские испытания", - сообщили в этой связи в компании-разработчике.

Главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов рассказал, что примеров подобных комплексов в мире не так много. "Например, были эксперименты с установкой вооружения на беспилотный вертолет Camcopter S-100 австрийской компании Schiebel, на который устанавливались ракеты LMM", - сообщил он.

По его мнению, такой тип бесплотников может широко применяться в контртеррористических операциях, на флоте и в интересах береговой охраны, так как его можно легко посадить на корабль небольшого водоизмещения.

"Данная компания хорошо известна на российском рынке, поэтому не исключаю, что новый вертолет может быть востребован российскими эксплуатантами", - считает эксперт.

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