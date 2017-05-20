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Госкомвоенпром Белоруссии: Россия проявляет интерес к разработкам белорусского ВПК

Армия и ОПК
20 мая, 16:35 дата обновления: 20 мая, 17:12 UTC+3 МИНСК МИНСК 20, мая. /ТАСС

Глава ведомства отметил, что Минск активно работает над созданием собственного зенитного ракетного комплекса средней дальности, а также готов продолжить работу по созданию новых спутников связи

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МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Российская Федерация проявляет большой интерес к разработкам оборонно-промышленного комплекса Белоруссии, в том числе, представленным на выставке "Милекс - 2017". Об этом заявил в субботу журналистам председатель Госкомвоенпрома (ГВПК) Белоруссии Сергей Гурулев. 

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"Интерес, как ни странно, у России. Наш основной партнер, который относится несколько нервно, а, может, и с радостью к нашим успехам", - отметил глава ГВПК.

По словам Гурулева, белорусскими образцами вооружения и военной техники на "Миликсе" в большой степени интересуются "страны Персидского Залива, Китай, представители Азии - Индонезия, Филиппины".

Глава белорусского ведомства уточнил, что "сейчас интерес вызывают направления, связанные с IT-технологиями, беспилотная авиация". "Роботы пользуются неимоверным спросом", - констатировал он.

Гурулев также отметил, что "там, где нет достатка средств, там готовы покупать модернизированную добротную советскую продукцию". "Есть и такой спрос. Мы готовы удовлетворить и те, и другие направления", - сказал председатель комитета. Он пообещал, что "контракты есть, контракты будут". 

Разработки ВПК Белоруссии

По словам Сергея Гурулева, Белоруссия активно работает над созданием собственного зенитного ракетного комплекса средней дальности, к концу года будет создан его макет. 

"Работы находятся в стадии активной, задание поставлено", - отметил глава ведомства.

Гурулев уточнил, что "к концу года у нас будет макет собственного изделия, я имею в виду изделия самого сложного". "Что касается нижней части (ЗРК - прим. ТАСС), то у нас есть достойные (образцы). Речь идет о ракете, и мы работаем над этим", - сказал глава Госкомвоенпрома Белоруссии.

Кроме того Белоруссия готова со своими партнерами продолжить работу по созданию новых спутников связи, сказал Гурулев.

"Белоруссия в состоянии со своими партнерами запустить три спутника связи. Перспективы остаются, мы этим занимаемся", - отметил глава белорусского ГВПК.

При этом Гурулев пояснил, что "это - реальная коммерция". "Сейчас ввиду ясных причин - спада экономики - цена, спрос на системы спутниковой связи несколько упали", - сказал Гурулев.

Первый белорусский телекоммуникационный спутник "Белинтерсат-1" был выведен на орбиту с космодрома в Китае в январе 2016 года. После этого белорусская сторона неоднократно заявляла о необходимости создания новых спутников связи.

В то же время Сергей Гурулев сообщил, что российско-белорусский проект по созданию зенитного ракетного комплекса малой дальности пока остается на бумаге.

"Этот проект как был на бумаге, так, к сожалению, на бумаге и остался", - сказал Гурулев .

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия будут совместно создавать зенитный ракетный комплекс малой дальности. От российской стороны в этом проекте участвует "КБточмаш им. А.Э. Нудельмана".

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