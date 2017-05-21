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Белоруссия запускает в серию радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками

Армия и ОПК
21 мая, 10:18 UTC+3 МИНСК МИНСК 21, мая. /ТАСС

Представитель компании-производителя отметил, что это оружие также можно применять в контртеррористических операциях

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Радиоэлектронное ружье "Гроза-Р"

Радиоэлектронное ружье "Гроза-Р"

© Алексей Паньшин/ТАСС

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Белорусское конструкторское бюро "Радар" начинает серийное производство мобильных станций радиоэлектронной борьбы и ружей, предназначенных для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности КБ "Радар" Валерий Гордей.

"Комплексы уже прошли испытания, сейчас начинается их серийное производство и продажи. Очень большая часть всего, что производится белорусским военно-промышленным комплексом, производится с ориентиром на экспортные поставки. Мы снабжаем не только наши Вооруженные силы, но так как Белоруссия - небольшое государство, мы должны улучшать экономику за счет продажи производимых изделий на экспорт", - сказал Гордей в ходе выставки вооружений "Милекс-2017", проходящей в Минске.

По его словам, радиоэлектронное оружие "Гроза-Р" предназначено для противодействия мультикоптерам, которые, например, можно купить в магазине и использовать для видеосъемки и слежки. Они также могут применяться для поражения отдельных целей - в таком случае на коптере устанавливаются взрывные устройства.

"Ружье подавляет приемники спутниковой навигации беспилотника, а также его каналы связи с оператором. С его помощью можно посадить беспилотник или заставить коптер лететь в случайном направлении с ускорением, в результате чего он просто разобьется", - пояснил Гордей.

Собеседник агентства отметил, что это оружие также можно применять в контртеррористических операциях. "Террористы не используют военные дроны, они пользуются тем, что можно купить в магазине, и присоединяют к этим беспилотникам вооружение или взрывные устройства", - добавил представитель "Радара".

Другое запущенное в серию изделие, предназначенное для противодействия любым типам беспилотников - станция радиоэлектронной борьбы "Гроза-С".

"Все, что нужно для работы этой станции, расположено на одном шасси. Пеленгатор позволяет обнаружить излучение беспилотника, который передает, например, разведданные своему оператору. После обнаружения в действие вступает комплект передатчиков помех, которые способны не только подавлять навигацию и каналы управления и передачи данных, но также и обманывать навигационную систему дрона, направляя его по ложному маршруту", - сказал Гордей.

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