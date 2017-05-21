Источник: в РФ готовят к испытаниям увеличивающий радиус действия систем РЭБ беспилотник

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МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Беспилотник вертолетного типа с оборудованием, которое в несколько раз увеличит радиус действия наземных станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), готовят к испытаниям в России. Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Сейчас проводится подготовка к испытаниям опытного образца станции радиоразведки, размещенного на беспилотнике вертолетного типа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, подобное решение сможет увеличить дальность радиоразведки и, как следствие, подавления.
"Такой беспилотник поднимается на высоту, которая в несколько раз превышает высоту подъема антенн наземной станции радиоэлектронного подавления, поэтому дальность радиоразведки увеличивается в разы", - пояснил источник.