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Российско-белорусский ЗРК создадут за счет Союзного государства

Армия и ОПК
21 мая, 14:03 дата обновления: 21 мая, 14:40 UTC+3 МИНСК МИНСК 21, мая. /ТАСС

В ФСВТС России сообщили, что в настоящий момент проект находится на стадии обсуждения

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МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Создание нового российско-белорусского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) ближнего радиуса действия будет финансироваться за счет Союзного государства. Об этом сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Проект по совместной разработке и созданию Россией и Белоруссией нового ЗРК ближнего радиуса действия находится в компетенции Союзного государства России и Белоруссии. В частности, финансирование данного предполагается за счет средств Союзного государства. В настоящий момент проект находится на стадии обсуждения", - сказал Шугаев в ходе выставки "Милекс-2017", проходящей в Минске. Ранее председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Сергей Гурулев сообщил, что этот проект пока что остается на бумаге.

Как сообщил Шугаев, Белоруссия в 2016 году вышла на первое место среди стран СНГ по объемам военно-технического сотрудничества с Россией. "За последние годы мы фиксируем более чем трехкратное увеличение объемов сотрудничества с белорусскими партнерами", - добавил он.

Речь идет о поставках военной техники и совместных проектах в этой области. Директор ФСВТС России напомнил, что в 2016 году РФ завершила исполнение контракта 2014 года на поставку в Белоруссию четырех дивизионов зенитных ракетных систем С-300ПС, в 2017 году завершились поставки Минску 12 вертолетов Ми-8МТВ-5, также завершены поставки восьми учебно-боевых самолетов Як-130.

При этом, по словам Шугаева, РФ готова проработать вопрос поставки Белоруссии дополнительной партии учебно-боевых самолетов Як-130, если поступит соответствующая заявка. 

"В случае обращения белорусской стороны по вопросу о приобретении дополнительной партии, российская сторона готова в установленном порядке проработать такую заявку", - сказал Шугаев.

Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Олег Двигалев ранее сообщил ТАСС, что Белоруссия может закупить у РФ дополнительную партию учебно-боевых самолетов Як-130 в дополнение к ранее поставленным восьми машинам.

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