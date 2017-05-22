Российские вертолеты переброшены на учения СНГ в Таджикистан

Льготы для "зеленых" инвесторов: какие преференции нужны экологическим проектам в АрктикеЭкономика и бизнес 22 мая, 9:00
Иркутская область создает Ассоциацию озерных регионов, куда могут войти 20 странСибирь 22 мая, 8:20
Немецкий теннисист Александр Зверев вошел в топ-10 рейтинга ATPСпорт 22 мая, 8:05
Продажи е-полисов ОСАГО в СФО увеличились в 11 раз по сравнению с 2016 г.Сибирь 22 мая, 7:40
Fitch повысило рейтинг Красноярского края с негативного на стабильныйЭкономика и бизнес 22 мая, 7:18
Цена барреля нефти марки Brent превысила $54 впервые за месяцЭкономика и бизнес 22 мая, 5:49
Рэпер Drake стал рекордсменом премий журнала BillboardКультура 22 мая, 5:42
Шарапова вошла в топ-200 рейтинга WTAСпорт 22 мая, 5:38
CNN: власти Саудовской Аравии и ОАЭ обещали вложить $100 млн в фонд дочери ТрампаМеждународная панорама 22 мая, 5:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Российские вертолеты Ми-8 и Ми-24 переброшены из Новосибирска в Таджикистан на учения антитеррористического центра СНГ "Душанбе-Антитеррор - 2017". Об этом сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
"Две пары вертолетов Ми-8 и Ми-24 переброшены с новосибирской авиабазы Толмачево в Таджикистан на учение "Душанбе-Антитеррор - 2017". Соответствующий рейс выполнил тяжелый транспортный самолет ВКС России Ан-124-100 "Руслан", - сказал он.
По словам полковника, в ходе учений экипажи отработают сопровождение колонн на маршах, доставку грузов, эвакуацию "раненых", а также нанесение ударов по караванам, складам, лагерям и другим объектам условного противника.
Ранее на аэродром Айни в пригороде столицы Таджикистана приземлилось звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, совершивших перелет с южно-уральской авиабазы Шагол.
"По замыслу учения, совместная группировка войск при поддержке авиации отработает вопросы борьбы с незаконными вооруженными формированиями, антитеррористической защищенности наиболее важных объектов, а также элементы миротворческой операции в горно-пустынной местности", - уточнил Рощупкин.
"Душанбе-Антитеррор - 2017" - учения, которые проводятся антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Активная фаза учений стартует в Таджикистане 30 мая.