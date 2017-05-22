Российские вертолеты переброшены на учения СНГ в Таджикистан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Российские вертолеты Ми-8 и Ми-24 переброшены из Новосибирска в Таджикистан на учения антитеррористического центра СНГ "Душанбе-Антитеррор - 2017". Об этом сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Две пары вертолетов Ми-8 и Ми-24 переброшены с новосибирской авиабазы Толмачево в Таджикистан на учение "Душанбе-Антитеррор - 2017". Соответствующий рейс выполнил тяжелый транспортный самолет ВКС России Ан-124-100 "Руслан", - сказал он.

По словам полковника, в ходе учений экипажи отработают сопровождение колонн на маршах, доставку грузов, эвакуацию "раненых", а также нанесение ударов по караванам, складам, лагерям и другим объектам условного противника.

Ранее на аэродром Айни в пригороде столицы Таджикистана приземлилось звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, совершивших перелет с южно-уральской авиабазы Шагол.

"По замыслу учения, совместная группировка войск при поддержке авиации отработает вопросы борьбы с незаконными вооруженными формированиями, антитеррористической защищенности наиболее важных объектов, а также элементы миротворческой операции в горно-пустынной местности", - уточнил Рощупкин.

"Душанбе-Антитеррор - 2017" - учения, которые проводятся антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Активная фаза учений стартует в Таджикистане 30 мая.