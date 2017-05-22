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Страны СНГ будут создавать средства защиты от космического нападения

Армия и ОПК
22 мая, 8:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Создание объединенной системы подразумевает интеграцию в состав региональных систем ПВО сил и средств, способных решать задачи ВКО

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Образование объединенной системы воздушно-космической обороны (ВКО) стран СНГ предусматривает создание подсистем поражения средств космического нападения. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил главком Воздушно-космических сил России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Предусмотрено создание подсистем разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, поражения и подавления средств воздушно-космического нападения, управления и технического обеспечения системы воздушно- космической обороны (ВКО) государств-участников СНГ", - сказал он.

По словам Бондарева, создание объединенной системы ВКО стран-участниц Содружества подразумевает интеграцию в состав региональных систем ПВО сил и средств, способных решать задачи воздушно-космической обороны.

"Концепция воздушно-космической обороны государств-участников СНГ одобрена решением Совета министров обороны стран Содружества 15 июня 2016 года", - напомнил главнокомандующий ВКС России.

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Бондарев также отметил, что участники объединенной системы ПВО СНГ за 22 года ее существования провели более 25 командно-штабных тренировок и 10 учений с боевой стрельбой. В ходе этих мероприятий участники проверяют дежурные по противовоздушной обороне силы, отрабатывают свои действия в случае обнаружения воздушных судов, нарушающих госграницы и оказывают помощь экипажам воздушных судов, условно терпящих бедствие.

"Результаты ежегодно проводимых командно-штабных тренировок с органами управления и дежурными силами объединенной системы ПВО с реальным обозначением воздушной обстановки подтверждают эффективность системы по защите государственных границ государств-участников СНГ в воздушном пространстве", - резюмировал главком.

В тренировках участвуют самолеты истребительной авиации Су-27, Миг-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8, авиационные комплексы радиолокационного дозора и наблюдения А-50, а также подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск.

Бондарев напомнил, что объединенная система ПВО была создана на основе соглашения десяти стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 года. Срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран, подчеркнул главком.

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