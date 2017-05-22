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Оборонная выставка в Минске для "Алмаз-Антея" прошла успешно

Армия и ОПК
22 мая, 13:07 UTC+3 МИНСК МИНСК 22, мая. /ТАСС

Российская сторона провела успешные переговоры с представителями министерств обороны Белоруссии, Казахстана и Сербии и продемонстрировала им модели зенитных ракетных комплексов

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МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Экспозиция концерна ВКО "Алмаз-Антей" вызвала большой интерес у гостей выставки "Милекс-2017", ее посетили более 40 иностранных делегаций. Об этом сообщил ТАСС директор департамента внешнеэкономической деятельности концерна Борис Цыбенко, возглавляющий его делегацию.

"В целом выставка оправдала наши ожидания, по ее итогам мы получили очень хороший результат", - сказал Цыбенко.

По его словам, "Алмаз-Антей" провел успешные переговоры, в частности, с представителями Минобороны Белоруссии, Казахстана и Сербии. Так, белорусской делегации во главе с министром обороны были продемонстрированы модели зенитных ракетных комплексов "Тор-М2КМ" и "Бук-М2Э", тренажер 9Ф678М, обеспечивающий обучение и индивидуальную тренировку расчетов ЗРК "Тор-М2Э (М2К)" без расхода боеприпасов, но при этом в обстановке, максимально приближенной к реальной.

В работе единой экспозиции концерна участвовали три дочерних предприятия: АО "ИЭМЗ "Купол", АО "ФНПЦ "ННИИРТ", АО "ПРЗ".

Все выставленные на стенде изделия вызвали заметный интерес у представителей военных ведомств и других силовых структур различных государств. По итогам работы организаторы выставки наградили концерн дипломом.

Международная выставка "Милекс-2017" проходит в Минске с 20 по 22 мая.

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