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Российские средства ПВО вызвали интерес на выставке в Минске

Армия и ОПК
22 мая, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Кроме того, повышенным вниманием пользовались образцы авиационной техники, колесная и гусеничная техника сухопутных войск, средства радиолокации, РЭБ и разведки

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские средства ПВО различного радиуса действия, представленные на выставке "Милекс-2017" в Минске, вызвали повышенный интерес у потенциальных заказчиков, сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"Наибольший интерес на полях выставки партнеры "Рособоронэкспорта" проявили к российским средствам ПВО различного радиуса действия, например, зенитным ракетным системам типа С-300, зенитным ракетным комплексам "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Кроме того, повышенным вниманием гостей выставки пользовались новейшие образцы российской авиационной техники, колесная и гусеничная техника сухопутных войск, средства радиолокации, радиоэлектронной борьбы и разведки, а также другие образцы военной техники.

"Весьма интересные встречи состоялись и с представителями таких стран, как Ангола, Болгария, Греция, Египет, Иран, Казахстан, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Турция", - приводятся в сообщении слова главы объединенной делегации Ростеха и "Рособоронэкспорта", начальника департамента безопасности "Рособоронэксопрта" Валерия Варламова.

Выставка проходит с 20 по 22 мая в Минске.

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