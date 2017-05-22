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Корабли и авиация Северного флота провели учения в Баренцевом море

Армия и ОПК
22 мая, 14:22 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 22, мая. /ТАСС

В ходе маневров проводились зенитные и ракетные стрельбы

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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"

Ракетный крейсер "Маршал Устинов"

© Александр Чумичев, Александр Сенцов/ТАСС

МУРМАНСК, 22 мая. /ТАСС/. Экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов" и большого десантного корабля "Александр Отраковский" во взаимодействии с авиацией Северного флота выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы в Баренцевом море.

Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Стрельбы проводились в ходе учения по противовоздушной обороне", - сказали на флоте.

Расчеты корабельных артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 ракетного крейсера "Маршал Устинов" выполнили боевые упражнения, обеспечивая ПВО отряда боевых кораблей на переходе морем при угрозе применения средств воздушного поражения условного противника с различных высот и направлений.

Экипажи кораблей также отработали элементы совместного маневрирования в условиях интенсивного судоходства, провели тренировки по противодиверсионной защите кораблей на незащищенном рейде.

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