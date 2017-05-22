"Вертолеты России" готовы произвести для Белоруссии ударные вертолеты, если будет запрос

Мутко: некоторые периоды календаря РФПЛ сезона-2017/18 предполагают по три матча в неделюСпорт 22 мая, 19:26
Тарпищев, Трефилов, Мамиашвили отмечены орденом Дружбы за подготовку спортсменов к ОИ-2016Спорт 22 мая, 19:15
РФС: сентябрь является мертвой зоной в плане организации матчей сборной РоссииСпорт 22 мая, 19:13
Россия с 24 мая ограничит ввоз продукции с трех белорусских предприятийЭкономика и бизнес 22 мая, 19:12
Мутко надеется, что газон на стадионе "Санкт-Петербург" будет готов ко 2 июняСпорт 22 мая, 19:08
Титул "Спартака" и фиаско "Зенита": топ-10 событий чемпионата России по футболуСпорт 22 мая, 19:06
Украина до сих пор не выходила с предложениями по урегулированию долга перед РФЭкономика и бизнес 22 мая, 19:02
Оливер Стоун считает фильм "Интервью с Путиным" призывом к мируКультура 22 мая, 19:02
Российская сторона 23 мая обсудит с главой ФИФА ситуацию с покупкой прав на показ ЧМ-2018Спорт 22 мая, 19:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) готов произвести для Белоруссии ударные вертолеты в максимально сжатые сроки, если будет соответствующий запрос. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе холдинга.
"В настоящее время контрактные документы на поставку минобороны Белоруссии ударных вертолетов не подписаны. В случае, если наши белорусские партнеры будут заинтересованы в закупке таких вертолетов, холдинг "Вертолеты России" готов обеспечить их производство в максимально сжатые сроки", - сказали в холдинге.
Там также сообщили, что на проходящей в Минске оборонной выставке "Милекс-2017" участники и гости ознакомились с ударным вертолетом Ми-28НЭ и легким многоцелевым Ка-226Т, которые были размещены на объединенном стенде АО "Рособоронэкспорт" и АО "Вертолеты России". Также на статической экспозиции был представлен один из новых вертолетов Ми-8МТВ-5, переданных минобороны Белоруссии в рамках контракта, исполненного в 2016-2017 годах.