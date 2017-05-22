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"Вертолеты России" готовы произвести для Белоруссии ударные вертолеты, если будет запрос

Армия и ОПК
22 мая, 19:23 UTC+3 МИНСК МИНСК 22, мая. /ТАСС

В холдинге заявили, что готовы в случае необходимости сделать это в максимально сжатые сроки

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МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) готов произвести для Белоруссии ударные вертолеты в максимально сжатые сроки, если будет соответствующий запрос. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе холдинга.

"В настоящее время контрактные документы на поставку минобороны Белоруссии ударных вертолетов не подписаны. В случае, если наши белорусские партнеры будут заинтересованы в закупке таких вертолетов, холдинг "Вертолеты России" готов обеспечить их производство в максимально сжатые сроки", - сказали в холдинге.

Там также сообщили, что на проходящей в Минске оборонной выставке "Милекс-2017" участники и гости ознакомились с ударным вертолетом Ми-28НЭ и легким многоцелевым Ка-226Т, которые были размещены на объединенном стенде АО "Рособоронэкспорт" и АО "Вертолеты России". Также на статической экспозиции был представлен один из новых вертолетов Ми-8МТВ-5, переданных минобороны Белоруссии в рамках контракта, исполненного в 2016-2017 годах.

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