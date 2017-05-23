Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Вертолеты России" и "Газпром" модифицируют Ми-171А2 для работ на континентальном шельфе

Армия и ОПК
23 мая, 15:32 UTC+3 РЫБИНСК РЫБИНСК 23, мая. /ТАСС

Машины будут использоваться для освоения месторождений на континентальном шельфе в интересах ПАО "Газпром"

Поделиться
Материал из 1 страницы

РЫБИНСК, 23 мая. /ТАСС/. "Вертолеты России" и "Газпром" подписали соглашение о намерениях создать морскую версию вертолета Ми-171А2 для работ по освоению континентального шельфа. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"Холдинг "Вертолеты России" и энергетическая компания "Газпром" подписали соглашение о намерениях по созданию вертолетов морского предназначения типа Ми-171А2. Данные машины будут использоваться для освоения месторождений на континентальном шельфе в интересах ПАО "Газпром". Свои подписи под документом поставили председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель генерального директора АО "Вертолеты России" Сергей Фомин", - сообщили в пресс-службе.

Соглашение предполагает, что предприятия "Вертолетов России" обеспечат разработку проектной документации по Ми-171А2 в модификации "офшор", а также создание производства по сборке, испытаниям и сервисному обслуживанию машин.

"В свою очередь "Газпром" в рамках заключенного соглашения подтвердил намерение приобрести вертолеты Ми-171А2 в офшорном исполнении, а также разместить на предприятиях холдинга "Вертолеты России" заказы на все виды работ по ремонту и обслуживанию данной техники", - подчеркнули в пресс-службе.

По мнению Фомина, "данное соглашение станет основой для заключения твердых контрактов и дальнейшего развития сотрудничества (холдинга "Вертолеты России" - прим. ТАСС) с партнерами из нефтегазового сектора".

Ми-171А2 - новейший представитель семейства вертолетов Ми-8/17. Машина оснащена интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17, который позволяет эксплуатировать машину без присутствия инженера в составе экипажа.

Ми-171А2 может эффективно применяться в условиях высокогорья, высоких температур и повышенной влажности. Бортовое пилотажно-навигационное оборудование позволяет успешно эксплуатировать вертолет днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также над водой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Черноморский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кирилл Серебренников вызван на допрос в Следственный комитет
2
Умер актер Роджер Мур
3
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
4
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
5
Volkswagen прекратил сборку внедорожника Touareg на заводе в Калуге
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
Темы дня
Загрузка...
Реклама