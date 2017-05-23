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Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время

Армия и ОПК
23 мая, 19:05 дата обновления: 23 мая, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков также сообщил, что идут испытания зенитной управляемой противоракеты для комплекса С-500, ведутся работы по созданию других новейших средств ПВО и ПРО

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Государственные испытания трех новых управляемых ракет с активными головками самонаведения для оснащения систем С-350 "Витязь" и морских комплексов ПВО завершатся в ближайшее время, сообщил гендиректор концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

"В ближайшее время мы должны завершить государственные испытания трех новых зенитно-управляемых ракет с активными головками самонаведения для оснащения систем С-350 "Витязь" и морских комплексов ПВО. Идут испытания зенитной управляемой противоракеты для комплекса С-500, ведутся работы по созданию других новейших средств ПВО и ПРО", - сказал Новиков в интервью, опубликованном на сайте "Российской газеты".

Система С-350 "Витязь" - зенитный ракетный комплекс средней дальности, разрабатываемый в интересах войсковой ПВО. Как ранее сообщал генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел Созинов, его испытания планируется завершить в этом году.

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