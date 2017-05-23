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"Алмаз-Антей" создал полностью российскую систему управления воздушным движением

Армия и ОПК
23 мая, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

По словам гендиректора концерна, это позволит избежать влияния иностранных государств, которые могли парализовать движение воздушных судов

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создал систему управления воздушным движением полностью российского производства, что позволит избежать влияния иностранных государств, которые могли парализовать движение воздушных судов, сообщил гендиректор концерна Ян Новиков.

"Система управления воздушным движением - не совсем гражданский сектор. В особый период она становится системой боевого управления. Сегодня управление воздушным движением над территорией России осуществляется с помощью западных технических комплексов и технологий. Нельзя исключить вероятность наличия различных "закладок", которые в час "Х" будут активированы и просто парализуют управление воздушным движением над нашей страной", - рассказал он в интервью "Российской газете".

По словам Новикова, для исключения такой вероятности президентом России была поставлена задача полностью освоить компетенции по управлению воздушным движением в стране, начиная от создания оборудования и заканчивая разработкой современных алгоритмов для контроля безопасности полетов.

"Реализация данных планов была поручена "Алмаз-Антею". На сегодняшний день задача нами полностью выполнена. Организованы 15 центров управления воздушным движением, все они работают эффективно. К проведению зимних Олимпийских игр 2014 года построен комплекс в Сочи, завершено строительство московского центра", - заявил Новиков, отметив при этом, что система соответствует всем требованиям для обеспечения безопасности, а по некоторым возможностям значительно превосходит зарубежные аналоги.

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