"Алмаз-Антей" создал полностью российскую систему управления воздушным движением

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создал систему управления воздушным движением полностью российского производства, что позволит избежать влияния иностранных государств, которые могли парализовать движение воздушных судов, сообщил гендиректор концерна Ян Новиков.

"Система управления воздушным движением - не совсем гражданский сектор. В особый период она становится системой боевого управления. Сегодня управление воздушным движением над территорией России осуществляется с помощью западных технических комплексов и технологий. Нельзя исключить вероятность наличия различных "закладок", которые в час "Х" будут активированы и просто парализуют управление воздушным движением над нашей страной", - рассказал он в интервью "Российской газете".

По словам Новикова, для исключения такой вероятности президентом России была поставлена задача полностью освоить компетенции по управлению воздушным движением в стране, начиная от создания оборудования и заканчивая разработкой современных алгоритмов для контроля безопасности полетов.

"Реализация данных планов была поручена "Алмаз-Антею". На сегодняшний день задача нами полностью выполнена. Организованы 15 центров управления воздушным движением, все они работают эффективно. К проведению зимних Олимпийских игр 2014 года построен комплекс в Сочи, завершено строительство московского центра", - заявил Новиков, отметив при этом, что система соответствует всем требованиям для обеспечения безопасности, а по некоторым возможностям значительно превосходит зарубежные аналоги.