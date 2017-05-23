"Алмаз-Антей": публикации о работе С-400 в Сирии могли инициировать конкуренты

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков полагает, что в ряде СМИ ведется кампания по дискредитации российских зенитных ракетных систем, развернутых в Сирии, которую могли инициировать недобросовестные конкуренты.
"Мы предполагаем, что ведется кампания по дискредитации российских зенитных ракетных систем, развернутых в Сирии. Другого объяснения данным публикациям нет", - сказал Новиков в интервью "Российской газете", комментируя публикации о работе С-400 во время удара США по аэродрому Шайрат.
По его мнению, "идет явное искажение существующих фактов". "Например, понятия "видеть" и "сбивать" - разные вещи. Кроме того, есть элементарные законы физики, которые необходимо учитывать в оценке эффективности таких систем. Специалисты не могут этого не понимать", - сказал Новиков.
"Учитывая, что российские системы пользуются большой популярностью в мире, вполне возможно тиражирование недостоверной информации в целях конкурентного противостояния", - добавил он.
Американские корабли атаковали сирийскую авиабазу Шайрат крылатыми ракетами Tomahawk в ночь на 7 апреля. В Вашингтоне заявили, что атака стала ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб 4 апреля, ответственность за которое Запад возлагает на Дамаск. В Москве назвали удар по Шайрату агрессией.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. 8 апреля 2017 года замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.