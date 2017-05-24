ФСБ проведет в Крыму масштабные учения спецназа на суше и на море

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Спецназ ФСБ России проведет учения по предотвращению терактов и действий диверсантов в Крыму и на море.
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в тактико-специальном учении подразделений спецназначения ФСБ, которое будет проходить с 24 по 29 мая в Республике Крым, будут задействованы порядка 2 тыс. военнослужащих и современные образцы техники. "В ходе учения будет проверено состояние боевой готовности подразделений Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России к действиям по пресечению террористических актов и ликвидации диверсионных групп условного противника на территории полуострова и в морской акватории. Общая численность военнослужащих, участвующих в учении, составит около 2 тыс. человек", - отметили в ЦОС.
"В рамках учения планируется задействовать воздушные и морские суда, специальную бронированную технику, роботизированные комплексы, современные образцы обнаружения и поражения противника", - сказали в ЦОС.
Учение пройдет в два этапа - будут отработаны действия спецназа на объектах морской инфраструктуры ГУП Республики Крым "Черноморнефтегаз", а также на объектах санаторно- гостиничного комплекса в Евпатории, включая отдельные участки прибрежной зоны и горно-лесистой местности.