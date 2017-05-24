Минобороны РФ будет развивать группировку войск в Крыму в рамках ГПВ до 2025 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Государственная программа вооружения (ГПВ) до 2025 года предусматривает развитие группировки войск в Крыму, а также развитие флота на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Новая ГПВ-2025 стала логическим продолжением принятой руководством страны стратегии по оснащению Вооруженных сил требуемой номенклатурой и количеством современных и перспективных вооружений, обеспечивающих решение задач по предназначению. В целях защиты стратегических интересов нашей страны в проекте новой ГПВ предусмотрены развитие Военно-морского флота, прежде всего в Арктической зоне России и на Дальнем Востоке, а также развитие группировки войск на полуострове Крым", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что проект госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы предусматривает оснащение группировок войск РФ в Крыму и Арктике. Он отметил, что цель госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы - сбалансированное развитие системы вооружения Вооруженных сил РФ.

Гиперзвуковые средства

Особое внимание в новой ГПВ, по словам Борисова, уделят гиперзвуковым средствам.

"Высокая конкуренция среди мировых держав в области военной техники предъявляет жесткие требования к дальнейшему развитию системы вооружения Вооруженных сил. Поэтому в рамках ГПВ-2025 особое внимание уделим инновационным направлениям развития вооружения и военной техники, основанным на достижениях шестого технологического уклада. В первую очередь это относится к развитию и началу серийных поставок в войска гиперзвуковых средств", - заявил замминистра.

Он также отметил, что на основе достижений в области материалов, микро- и оптоэлектроники, технологий искусственного интеллекта планируется разработка и оснащение войск отечественными разведывательно-ударными комплексами с беспилотниками, а также многофункциональными боевыми робототехническими комплексами. Замминистра добавил, что большое внимание будет уделено созданию оружия "на новых физических принципах", что "позволит с высокой эффективностью парировать известные и вновь возникающие, в том числе и нетрадиционные, угрозы безопасности России".

По словам замминистра, при планировании ГПВ приоритетами стали также развитие сил ядерного сдерживания, средств воздушно-космической обороны, систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных аппаратов, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации, высокоточного оружия и средств борьбы с ним, системы индивидуальной защиты военнослужащих.

Борисов также рассказал, что по итогам совещаний под председательством президента РФ Владимира Путина, которые прошли на прошлой неделе, Минобороны было поручено "провести тщательный анализ динамики цен по основным видам продукции военного назначения с учетом выполнения мероприятий федеральной целевой программы развития ОПК".

"То есть нам предстоит оценить, насколько изменилась закупочная цена изделия относительно ее первоначальной максимальной цены, заложенной в контракт, после того как оно пошло в серию, а также после того как предприятие-изготовитель обновило станочный производственный парк", - пояснил он.

По словам замминистра, в рамках новой ГПВ Минобороны РФ сможет заключать длительные (до пяти лет и более) контракты по основным видам продукции военного назначения.

"Это крайне важно и для финансовой стабильности предприятий. Они станут спокойно планировать многолетние графики серийного производства техники с учетом технологического цикла, не прерываясь на различные бюрократические вопросы. В итоге мы сможем круглогодично получать продукцию, планируя укомплектованность войск, а также синхронизировать развитие инфраструктуры для новых образцов ВВСТ (вооружения, военная и специальная техника - прим. ТАСС)", - отметил он.