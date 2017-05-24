Экипировка "Ратник" прошла испытания в Сирии

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Боевая экипировка военнослужащих "Ратник" прошла испытания в ходе операции РФ в Сирии. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"В ходе боевой операции были опробованы новейшие системы связи, разведки, РЭБ (радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС), а также экипировка военнослужащих "Ратник", в том числе современные виды стрелкового оружия. При решении задач в САР активно используется и группировка российских космических средств", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
"Следует отметить, что в ходе спецоперации применяются не только серийные образцы вооружения, но и перспективные, находящиеся на стадии разработки и испытаний", - отметил замминистра.
Он также рассказал, что испытания в условиях боевых действий в Сирии прошли истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ, самолеты Дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, вертолеты Ка-52, Ми-24, Ми-35 и Ми-28. Борисов добавил, что в ходе боевой работы авиацией применялся широкий спектр авиационных средств поражения, включая управляемые авиационные бомбы с различными системами наведения, а также крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью пуска до 4500 километров.
Боевая экипировка второго поколения "Ратник" поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.
Борисов добавил, что Опыт применения российского оружия и техники, полученный военнослужащими РФ в Сирии, был учтен при разработке государственной программы вооружения.
"Вместе с тем сейчас мы находимся на завершающей стадии формирования проекта ГПВ-2025. Безусловно, при его подготовке органами военного управления в полном объеме учтены результаты боевого применения всех видов вооружения и техники. На основе этого опыта внесены необходимые уточнения в мероприятия по проведению новых опытно-конструкторских работ по созданию вооружения, а также по модернизации имеющейся номенклатуры ВВСТ (вооружения, военная и специальная техника - прим. ТАСС)", - сказал замминистра, отвечая на вопрос об изменениях в ГПВ в связи с опытом применения оружия в боевой обстановке.
Операция российских ВКС на территории Сирии против боевиков началась 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада. 14 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии, поскольку основные задачи Минобороны РФ, по словам главы государства, были выполнены.