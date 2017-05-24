Шойгу назвал Украину, Сирию и Корейский полуостров стратегически важными для РФ регионами

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Украина, Сирия и Корейский полуостров - стратегически важные для России регионы, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Тесное взаимодействие Министерства обороны с профильными комитетами Совета Федерации способствует оперативному решению проблемных вопросов в оборонной сфере и повышению качественного состояния армии и флота. Это особенно актуально сегодня, когда напряженность в мире растет - прежде всего в таких стратегически важных для России районах, как Украина, Сирия и Корейский полуостров", - сказал он.