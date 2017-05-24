Впервые в РФ по периметру границы создано сплошное радиолокационное поле СПРН

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Впервые в новейшей истории России по периметру границы создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет.

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Он также отметил, что в состоянии боеготовности находятся 99% пусковых установок из имеющихся в РВСН, из них более 96% - в постоянной готовности к немедленному пуску. "Доля современных образцов вооружения в Воздушно-космических силах достигла 66%", - также сообщил министр обороны.

По его словам, девять ракетных полков Вооруженных сил РФ перевооружены на современные ракетные комплексы "Ярс". "Основное внимание мы уделяем поддержанию потенциала стратегических ядерных сил на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. Ракетные войска стратегического назначения перевооружаются на современные ракетные комплексы "Ярс", которые имеют повышенные возможности по преодолению противоракетной обороны противника. Уже девять ракетных полков оснащено такими комплексами", - сказал Шойгу.

"К 2021 году в наземных стратегических ядерных силах на комплексы "Ярс" будут перевооружены 17 ракетных полков. В войска начнут поступать разрабатываемые перспективные ракетные комплексы стратегического назначения", - сказал Шойгу.

Также, по его словам, число зенитных ракетных полков, оснащенных системой С-400 "Триумф", доведено до 13. Сухопутные войска планируется полностью перевооружить на современные ракетные комплексы "Искандер-М" к концу 2020 года также указал министр. "По силам общего назначения. К концу 2020 года будут созданы самодостаточные группировки войск и сил на всех стратегических направлениях, включая арктическое, способные адекватно реагировать на любые угрозы военной безопасности. К этому времени Сухопутные войска планируется полностью перевооружить на современные ракетные комплексы "Искандер-М", - сказал Шойгу. Министр, кроме того, отметил, что вооруженные силы в 2016 году получили на вооружение 40 носителей высокоточного оружия и 180 крылатых ракет большой дальности, что позволило на треть увеличить возможности российской армии в неядерном оружии большой дальности. По его словам, высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования неядерного сдерживания поступает в войска ускоренными темпами. При этом в целом сегодня ядерная триада оснащена современным вооружением на 60%, отметил министр.