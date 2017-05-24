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Три армейских корпуса береговых войск созданы на СФ, БФ и ЧФ

Армия и ОПК
24 мая, 10:21 дата обновления: 24 мая, 10:51 UTC+3

Это делается для повышения эффективности управления, сообщил министр обороны России

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Материал из 1 страницы
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Береговые войска переходят на организационную структуру армейских корпусов: три корпуса уже сформировано на Северном (СФ), Балтийском (БФ) и Черноморском флотах (ЧФ).

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"В целях повышения эффективности управления Береговые войска переходят на организационную структуру армейских корпусов. Уже сформировано три армейских корпуса - на Северном, Балтийском и Черноморском флотах", - сказал Шойгу.

По его словам, в настоящее время оснащенность флота современными образцами вооружения и техники составляет 47%. "Такой же показатель достигнут в Воздушно-десантных войсках. Только за последний год они получили 188 новых и модернизированных боевых бронированных машин", - сказал министр обороны. 

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