Около половины кораблей ВМФ РФ оснастят ракетами "Калибр" к концу 2020 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Около половины боевых кораблей Военно-морского флота будут оснащены крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" к концу 2020 года. Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"К концу 2020 года... около половины боевых кораблей Военно-морского флота будут оснащены крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", - сказал Шойгу.

Кроме того, на вооружение российского военного флота к 2021 году поступят 13 подводных лодок, в том числе семь перспективных класса "Борей" с новыми ракетными комплексами "Булава".

"К 2021 году... В боевом составе морских стратегических ядерных сил предусматривается иметь 13 подводных лодок, включая семь перспективных класса "Борей" с новыми ракетными комплексами "Булава", - сказал Шойгу.

Три субмарины проекта "Борей" уже переданы флоту. В 2014 году были заложены сразу две подлодки - "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". В 2015-м году заложили субмарину "Император Александр III", в 2016-м - "Князь Пожарский". Каждая такая подлодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что "Князь Владимир" войдет в состав ВМФ России на год позже запланированного срока - в 2018 году. Ожидалось, что подлодка будет сдана флоту в 2017-м.