Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около половины кораблей ВМФ РФ оснастят ракетами "Калибр" к концу 2020 года

Армия и ОПК
24 мая, 10:33 дата обновления: 24 мая, 10:41 UTC+3

Кроме того, на вооружение российского военного флота к 2021 году поступят 13 подводных лодок

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Около половины боевых кораблей Военно-морского флота будут оснащены крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" к концу 2020 года. Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"К концу 2020 года... около половины боевых кораблей Военно-морского флота будут оснащены крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", - сказал Шойгу.

Кроме того, на вооружение российского военного флота к 2021 году поступят 13 подводных лодок, в том числе семь перспективных класса "Борей" с новыми ракетными комплексами "Булава".

"К 2021 году... В боевом составе морских стратегических ядерных сил предусматривается иметь 13 подводных лодок, включая семь перспективных класса "Борей" с новыми ракетными комплексами "Булава", - сказал Шойгу.

Три субмарины проекта "Борей" уже переданы флоту. В 2014 году были заложены сразу две подлодки - "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". В 2015-м году заложили субмарину "Император Александр III", в 2016-м - "Князь Пожарский". Каждая такая подлодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что "Князь Владимир" войдет в состав ВМФ России на год позже запланированного срока - в 2018 году. Ожидалось, что подлодка будет сдана флоту в 2017-м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новая техника ВС РФ
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Черноморский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зерновой союз РФ: экспортеры не сообщали о новых проблемах с экспортом зерна в Турцию
2
Усманов сравнил Навального с героем "Собачьего сердца"
3
На корпоративной парковке в Новой Москве сгорели 28 машин
4
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
5
В Минеральных Водах введен режим ЧС
6
"Роснефть" увеличила исковые требования к АФК "Система" до 170,6 млрд рублей
7
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама