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ВКС РФ нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов в Сирии, чем коалиция

Армия и ОПК
24 мая, 10:31 дата обновления: 24 мая, 10:39 UTC+3

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что выполнено в три раза больше боевых вылетов

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Воздушно-космические силы РФ выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов в Сирии, чем международная коалиция. Об этом сегодня сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Сравнительный анализ результатов действий в Сирии авиации России и международной коалиции показывает, что наши ВКС, имея в разы меньше самолетов, выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов", - сказал Шойгу.

Министр обороны также сообщил, что при помощи Вооруженных сил РФ под контроль правительства Сирии перешли свыше 17 тысяч кв. км территории и 705 населенных пунктов.

"Всего за время операции в Сирии при главенствующей роли наших Вооруженных сил под контроль законного правительства вновь перешло 705 населенных пунктов и свыше 17 тысяч квадратных километров территории", - сказал Шойгу.

По его словам, это позволило вернуть в места постоянного проживания более 108 тысяч беженцев только в 2017 году. 

Освобождение Алеппо

Освобождение сирийского Алеппо имеет важнейшее политическое значение для России, отметил Шойгу.

"Главным достижением прошлого года стало освобождение Алеппо, который считается второй столицей Сирии. Эта победа имеет не только военное, но и важнейшее политическое значение для всей страны", - сказал Шойгу.

По его словам, в текущем году разгромлена крупная группировка боевиков ИГ к северу от Алеппо. "При этом ВКС России и ВВС Турции впервые действовали совместно против террористов. Подразделения правительственных войск при поддержке российской авиации вышли к водохранилищу имени Асада и продолжают наступление вдоль западного берега реки Евфрат", - отметил министр.

"Освобождена Пальмира, возвращены под правительственный контроль нефтяные и газовые поля "Джизель", "Хаян", "Шаэр". Кроме того, стабилизирована обстановка в районе Хамы. Террористы отодвинуты от города более чем на 30 километров. При посредничестве российских военнослужащих завершен вывод наиболее радикальных экстремистов и членов их семей из пригорода Аль-Вайер города Хомса. В результате город находится под полным контролем сирийского правительства", - рассказал Шойгу.

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