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Шойгу: Минобороны добилось паритета со странами НАТО, несмотря на меньшее финансирование

Армия и ОПК
24 мая, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Расходы России на оборону в 11 с лишними раз меньше чем в США, указал министр

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минобороны России добилось стратегического паритета со странами НАТО, несмотря на меньшее финансирование.

Об этом сообщил на "правительственном часе" в Совете Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, расходы России на оборону в 11 с лишними раз меньше чем в США, а по сравнению с Китаем - на одну треть. Причем содержание одного военнослужащего в США обходится в $510 тысяч в год, в Великобритании - $377, в Китае - $170, в РФ - $54, уточнил Шойгу.

"При данном уровне финансирования нам удалось в прошлом году повысить боевые возможности Вооруженных сил на 14%, а также обеспечить стратегический паритет со странами НАТО", - сказал министр.

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