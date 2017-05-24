Шойгу: Минобороны добилось паритета со странами НАТО, несмотря на меньшее финансирование

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минобороны России добилось стратегического паритета со странами НАТО, несмотря на меньшее финансирование.
Об этом сообщил на "правительственном часе" в Совете Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, расходы России на оборону в 11 с лишними раз меньше чем в США, а по сравнению с Китаем - на одну треть. Причем содержание одного военнослужащего в США обходится в $510 тысяч в год, в Великобритании - $377, в Китае - $170, в РФ - $54, уточнил Шойгу.
"При данном уровне финансирования нам удалось в прошлом году повысить боевые возможности Вооруженных сил на 14%, а также обеспечить стратегический паритет со странами НАТО", - сказал министр.