Страны НАТО примут участие в чемпионате мира по практической стрельбе в Подмосковье

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Около 40 стран, из которых половина - страны НАТО, примут участие в чемпионате мира по практической стрельбе в парке "Патриот". Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"В нем примут участие, на память говорю, 39 стран, из них 22 страны НАТО, включая Францию, США, Германию. Так что посоревнуемся", - сказал министр.

Соревнования начнутся 4 июня, уточнил Шойгу.