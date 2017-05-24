Страны НАТО примут участие в чемпионате мира по практической стрельбе в Подмосковье

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Около 40 стран, из которых половина - страны НАТО, примут участие в чемпионате мира по практической стрельбе в парке "Патриот". Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации.
"В нем примут участие, на память говорю, 39 стран, из них 22 страны НАТО, включая Францию, США, Германию. Так что посоревнуемся", - сказал министр.
Соревнования начнутся 4 июня, уточнил Шойгу.