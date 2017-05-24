"Рособоронэкспорт" обсуждает с рядом стран поставки обновленного Ми-35П

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" приступил к переговорам о возможных поставках ряду иностранных заказчиков вертолета Ми-35П в обновленном облике. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
"Машина многократно подтверждала заложенные в нее характеристики в обычных и боевых условиях без серьезных изменений ее компоновочной схемы. Предлагаемый сегодня нашим иностранным партнерам вариант по бортовому оборудованию превосходит ранее выпускавшиеся модификации Ми-35", - сказал Михеев в преддверии Международной выставки вертолетной индустрии "МВВИ-2017".
Вертолет Ми-35П создавался на базе Ми-24П, основной период его выпуска пришелся на 1981-1989 годы. За эти и последующие годы эксплуатантами вертолетов Ми-24П/Ми-35П стали около 70 стран. Сегодня вертолеты этого класса продолжают успешно нести боевую вахту в составе Вооруженных сил РФ за рубежом - в Сирии, Таджикистане и Приднестровье.
Обновленный вертолет Ми-35П оснащен носовой подвижной пушечной установкой со сдвоенной пушкой калибра 23 мм, индикатором на лобовом стекле в кабине летчика, многофункциональными индикаторами, гиростабилизированной оптико-электронной системой, системой видеорегистрации, современными комплексами связи и навигации, цифровым автопилотом и многим другим.