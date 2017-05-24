Спецназ ФСБ на учениях в Крыму освободил заложников в море и обезвредил диверсантов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники спецназа ФСБ России в ходе начавшихся в Крыму масштабных учений провели операцию по освобождению условных заложников на море и обезвреживанию диверсионной группы с помощью парашютистов.

Как рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, "проведен первый этап тактико-специального учения Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России, в ходе которого отработаны действия по нейтрализации группы неустановленных вооруженных лиц, осуществивших захват самоподъемной нефтяной буровой установки "Крым-2" и буксировочного судна "Федор Урюпин" с удержанием 150 членов экипажа платформы и судна в качестве заложников".

По замыслу учения, возможность выхода террористов за пределы территориальных вод России была блокирована кораблями береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Из числа поднятых по тревоге сотрудников ЦСН ФСБ России сформировано оперативно-боевое подразделение, которое доставлено авиацией ФСБ из Москвы в Крым. В короткие сроки проведена оценка сложившейся обстановки, спланировано и проведено боевое мероприятие по освобождению заложников, в ходе которого осуществлены скрытный подход и подъем боевых пловцов, десантирование парашютистов и высадка абордажной группы на захваченные террористами объекты.

Одновременно с этим была решена боевая задача с использованием парашютно-десантной техники по перехвату диверсионной группы, следовавшей по Черноморскому шоссе на автотранспорте в сторону порта ГУП "Черноморнефтегаз". "Итоги первого этапа учений показали высокую готовность подразделений специального назначения органов Федеральной службы безопасности к проведению антитеррористических мероприятий на морских объектах различного типа", - отметили в ЦОС ФСБ.

В тактико-специальном учении подразделений спецназначения ФСБ, которое будет проходить с 24 по 29 мая в Республике Крым, задействованы порядка 2 тыс. военнослужащих и современные образцы техники. В рамках учения задействованы воздушные и морские суда, специальная бронетехника, роботизированные комплексы, современные образцы обнаружения и поражения противника.

Учение проходит в два этапа - отработка действий спецназа на объектах морской инфраструктуры ГУП Республики Крым "Черноморнефтегаз", а также на объектах санаторно-гостиничного комплекса в Евпатории, включая отдельные участки прибрежной зоны и горно-лесистой местности.