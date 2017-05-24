Корабли ЧФ отразили атаку условного противника в Средиземном море

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Силы Черноморского флота отработали совместные действия по защите отряда кораблей от атак условного противника в ходе учений в Средиземном море.

Об этом сообщил представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

"После выполнения задач по противолодочной, противовоздушной, противокорабельной и противодиверсионной защите конвоя экипажи кораблей приступили к следующему этапу учения. Фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" в составе корабельной ударной группы условно атаковали большие десантные корабли "Николай Фильченков", "Азов" и "Цезарь Куников", которые совместно с экипажем сторожевого корабля "Сметливый" отработали действия по совместному отражению атаки условного противника", - сказал Трухачев.

Ранее корабли Черноморского флота, в том числе фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", провели учения по сопровождению больших десантных кораблей в Средиземном море.