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Иран объявил о планах создания новых современных вертолетов

Армия и ОПК
24 мая, 16:07 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 24, мая. /ТАСС

Командующий сухопутными войсками Ирана отметил, что страна достигла самообеспечения в вопросах обслуживания, ремонта и модернизации вертолетов

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ТЕГЕРАН, 24 мая. /ТАСС/. Иран планирует создавать новые современные вертолеты, сообщил командующий сухопутными войсками Исламской Республики генерал Кийумарс Хейдари. "В нашей повестке дня - производство новых вертолетов для воздушно-десантных частей армии", - приводит его слова агентство Fars.

Выступая на церемонии передачи войскам 12 модернизированных винтокрылых машин, Хейдари отметил, что Иран достиг самообеспечения в вопросах обслуживания, ремонта и модернизации вертолетов.

Ранее в 2014 году глава Вертолетостроительной компании Ирана Сейед Махмуд Азин сообщил о том, что иранские специалисты обладают навыками, чтобы самостоятельно ремонтировать и модернизировать все типы вертолетов. "Мы способны модернизировать вертолеты и проводить их диагностику после налета 3 тыс. часов", - сообщил он в 2014 году агентству Fars, отметив при этом высокую выучку иранских пилотов.

В феврале 2015 года директор Компании по модернизации и обеспечению вертолетов Ирана генерал Мохаммад Али Ахмадабади объявил о последних летных испытаниях первого полностью произведенного в Иране вертолета, который получил наименование "Хома", рассчитанного на 14 человек.

В апреле 2017 года командующий воздушно-десантными войсками сухопутных сил Ирана генерал Юсеф Горбани объявил об оснащении иранских винтокрылых машин системами ночного видения.

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