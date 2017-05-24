Европейская военная пресса назвала центр управления обороной РФ самым безопасным в Европе

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Европейская ассоциация прессы по обороне и безопасности (Europeen Security and Defense Press Association - ESDPA) назвала Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ самым безопасным в Европе. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте организации.

"В отличии от Франции, Великобритании, Германии и множества других стран, сервера НЦУО Минобороны построены на отечественных комплектующих, что, несомненно, делает российский национальный центр самым защищенным в Европе", - сказано в статье.

Также российский НЦУО включен в мировую "тройку" полностью безопасных центров управления обороной, наряду с американским и китайским. При этом в ассоциации не смогли выделить безоговорочного мирового лидера по кибербезопасности, так как каждый из этих трех возможных претендентов на это использует уникальную систему управления и принятия решений.

Центры управления других стран, как отмечается, "используют компьютеры и комплектующие зарубежных производителей, что делает их уязвимыми для хакерских атак".

Ранее, в связи с атакой вируса-вымогателя WannaСry, источник ТАСС в Минобороны сообщил, что информационная инфраструктура ведомства не пострадала. Вредоносная программа оказалась бессильной перед автоматизированными системами управления вооруженных сил, где применяется сертифицированное отечественное программное обеспечение. Оно использует особые форматы данных и операционную систему. Источник в Минобороны заверил, что вирус "не имел даже призрачных шансов нанесения ущерба процессу оперативного управления войсками".

12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса- шифровальщика WannaCry - для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европейского полицейского агентства, жертвами этой атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах.