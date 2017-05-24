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Путин лично наградил российских спецназовцев, сдерживавших два дня атаку боевиков в Сирии

Армия и ОПК
24 мая, 17:21 дата обновления: 24 мая, 17:29 UTC+3

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, военнослужащие совершили подвиг в Алеппо

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© Администрация Президента России

МОЛСУКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин исполнил свое обещание и лично наградил российских спецназовцев, которые в течение двух дней сдерживали атаку боевиков в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Глава государства в среду, как и обещал, лично наградил российских спецназовцев, совершивших подвиг в Сирии, в провинции Алеппо", - сказал Песков. Он напомнил, что российские спенцназовцы в течение двух дней прикрывали участок фронта, отбивая атаки многочисленных групп боевиков.

"Из-за возникшей несогласованности сирийские войска на этом участке отступили, оставив на передовой наших военных", - отметил пресс-секретарь.

Ранее Путин пообещал лично наградить спецназовцев, о чем написал на соответствующем представлении. По телевидению был показан документ, на котором стояла резолюция Путина: "Награжу лично".

10 мая сообщалось, что несколько офицеров группы Сил специальных операций российских Вооруженных сил награждены за помощь в борьбе с террористами в Сирии. "Командира группы подполковника Данилу и трех его офицеров вызвали в Москву на награждение - подполковнику присвоено звание Героя России, офицерам вручат боевые награды", - сообщили в эфире телеканала "Россия 24", не уточняя фамилий военнослужащих.

В составе группы из 16 человек награжденные обеспечивали прикрытие участка фронта в Сирии, наводя авиацию на позиции боевиков.

Бойцы Сил специальных операций активно участвуют в военных действиях в этой республике. В частности, как ранее сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, они совместно с ВКС внесли решающий вклад в освобождение от боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" древнего города Пальмиры в марте этого года.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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