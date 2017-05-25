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Российские "Искандеры" впервые перебросили на учения в Таджикистан

Армия и ОПК
25 мая, 8:27 дата обновления: 25 мая, 8:36 UTC+3

Отмечается, что в ходе учений военные выполнят боевой пуск ракеты по базовому лагерю условных террористов в горах

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" впервые переброшены в Таджикистан на учения СНГ "Душанбе - Антитеррор - 2017", сообщил в четверг журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Ранее о переброске "Искандеров" за пределы России на учения не сообщалось.

"Оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" Тоцкой ракетной бригады впервые переброшены в Таджикистан на совместное антитеррористическое учение "Душанбе - Антитеррор - 2017". Перевозку обеспечили самолеты ВКС России Ан-124-100 "Руслан", - сказал генерал.

Зарудницкий отметил, что в ходе учений военные выполнят боевой пуск ракеты по базовому лагерю условных террористов в горах.

В Таджикистан уже были переброшены фронтовые бомбардировщики Су-24М с авиабазы Шагол в Челябинской области, из Новосибирска в центральноазиатскую страну прибыли вертолеты Ми-8 и Ми-24.

"Душанбе - Антитеррор - 2017" - первые учения, которые проводятся Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Активная фаза учений стартует в Таджикистане 30 мая.

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