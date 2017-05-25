Военная база РФ в Таджикистане усилена дивизионом РСЗО "Ураган"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Российская 201-я военная база в Таджикистане усилена дивизионом большой мощности, на вооружении которого стоят реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Об этом в четверг сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
"Боевые возможности 201-й военной базы усилены сформированным дивизионом большой мощности, на вооружении которого реактивные системы залпового огня "Ураган", - сказал командующий.
Он уточнил, что численность соединения остается в рамках международных соглашений.
220-мм РСЗО "Ураган" способны наносить эффективное огневое поражение целям на дальностях до 35 км в условиях сложного горного рельефа, их отличает высокая маневренность и быстрота развертывания.
201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.