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"Вертолеты России" приступили к госиспытаниям вертолета Ми-28НМ

Армия и ОПК
25 мая, 11:20 UTC+3 МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Ми-28НМ получит принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новые систему управления и оборудование, а также сможет применять высокоточное оружие

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Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский

Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Вертолеты России" уже приступили к госиспытаниям вертолета Ми-28НМ. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Мы уже вышли (на госиспытания - прим. ТАСС)", - сказал он.

Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над новой модификацией начались в 2009 году. Как ожидается, Ми-28НМ получит принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новую систему управления и другое оборудование, а также сможет применять высокоточное оружие.

Контракт с Минобороны 

Холдинг "Вертолеты России" рассчитывает в этом году заключить контракт с Минобороны РФ на поставки Ми-38, сообщил Андрей Богинский.

"Как только будет контракт", - уточнил он, отвечая на вопрос о начале производства Ми-38 для российского военного ведомства. При этом Богинский добавил, что надеется, что соглашение будет подписано в этом году, а поставки начнутся в 2018-2019 годах.

По его словам, это будет зависеть от контрактных условий и теоретически производство можно начать в этом году.

Богинский добавил, что на данный момент есть пять летных образцов. "Мы активно проводим испытания в целях расширения секционного базиса и получения сертификата на пассажирскую версию. Предполагаем провести полную сертификацию до конца текущего года", - отметил он.

220 вертолетов

"Вертолеты России" в этом году поставят 220 машин, сообщил также генеральный директор холдинга.

"У нас бюджет на этот год сформирован исходя из 220 штук, из них 82 - гражданские", - заявил он.

Ранее Богинский сообщал о планах холдинга поставить в этом году более 220 вертолетов, не уточняя сколько из них будут гражданскими. При этом гендиректор "Вертолетов России" отмечал, что в компании ожидают увеличения объемов заказа.

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