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"Вертолеты России" работают над увеличением скорости и дальности полета "Ансата"

Армия и ОПК
25 мая, 11:16 UTC+3 МОСКВА 25, мая. /ТАСС

В холдинге при этом пояснили, что легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет на данный момент способен эффективно решать основные задачи

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" продолжает работы по модификации вертолета "Ансат" с целью увеличения скорости и дальности его полета. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Богинский.

"Мы будем продолжать его модифицировать, чтобы увеличить дальность, увеличить скорость, но, по большому счету, основные задачи он способен решать достаточно эффективно", - сказал он.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, рассчитанный на семь-девять мест. Вертолет способен перевозить 1,3 тонны полезной нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона. В декабре 2014 года был сертифицирован для пассажирских перевозок. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация с медицинским модулем.

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