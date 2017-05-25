Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Учения с участием 10 кораблей и судов Северного флота начались в Баренцевом море

Армия и ОПК
25 мая, 11:30 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 25, мая. /ТАСС

В учениях принимают участие слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Разнородные силы Северного флота начали учения в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Всего в учении разнородных сил Северного флота задействованы 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО", - говорится в сообщении.

Во время учений тральщики "Полярный" и "Коломна" обеспечат выход из пунктов базирования в море и противоминное охранение отряда кораблей в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и большого десантного корабля "Александр Отраковский". На втором этапе маневров противолодочные корабли "Юнга" и "Брест", самолет Ил-38 и вертолет Ка-27ПЛ уничтожат подлодку условного противника. Также экипажи "Маршала Устинов", "Юнги" и "Бреста", малых ракетных кораблей "Айсберг" и "Рассвет" проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням, которые установит фронтовой бомбардировщик Су-24. На четвертом этапе учений спасательный отряд флота поможет условно терпящим бедствие в море морякам.

Также в учениях принимают участие слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Им будут показаны организация управления силами в море, а также основные элементы противоминного обеспечения, противолодочной и противовоздушной обороны, применяемые при развертывании ударных сил в море.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Черноморский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Таиланде на пляжах острова Пхукет вновь появились ядовитые физалии
2
В Минеральных Водах эвакуируют население из-за подъема уровня воды
3
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
4
ОПЕК обсудит в ноябре дальнейшее продление сокращения добычи нефти
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
7
Концепция индивидуального пенсионного капитала внесена в правительство
Темы дня
Загрузка...
Реклама