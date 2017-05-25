Учения с участием 10 кораблей и судов Северного флота начались в Баренцевом море

Лавров: РФ и Филиппины подписали девять важных документов, в том числе в сфере обороныПолитика 25 мая, 12:33
Большой театр в новом сезоне покажет как минимум десять премьерКультура 25 мая, 12:29
В проекте "Почитаем Пушкина" приняло участие более 80 стран мираОбщество 25 мая, 12:18
Легкоатлетка Конева возобновила тренировки через месяц после рождения ребенкаСпорт 25 мая, 12:07
Число погибших при пожарах в Красноярском крае выросло до трех человекПроисшествия 25 мая, 11:59
Стоимость работ по замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" составит до 3 млн руб.Спорт 25 мая, 11:37
Итоги деятельности Сбербанка за 2016 год. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 25 мая, 11:32
Власти Москвы благоустроят ряд столичных парков в этом годуМосква 25 мая, 11:26
"Вертолеты России" приступили к госиспытаниям вертолета Ми-28НМАрмия и ОПК 25 мая, 11:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МУРМАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Разнородные силы Северного флота начали учения в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
"Всего в учении разнородных сил Северного флота задействованы 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО", - говорится в сообщении.
Во время учений тральщики "Полярный" и "Коломна" обеспечат выход из пунктов базирования в море и противоминное охранение отряда кораблей в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и большого десантного корабля "Александр Отраковский". На втором этапе маневров противолодочные корабли "Юнга" и "Брест", самолет Ил-38 и вертолет Ка-27ПЛ уничтожат подлодку условного противника. Также экипажи "Маршала Устинов", "Юнги" и "Бреста", малых ракетных кораблей "Айсберг" и "Рассвет" проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням, которые установит фронтовой бомбардировщик Су-24. На четвертом этапе учений спасательный отряд флота поможет условно терпящим бедствие в море морякам.
Также в учениях принимают участие слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Им будут показаны организация управления силами в море, а также основные элементы противоминного обеспечения, противолодочной и противовоздушной обороны, применяемые при развертывании ударных сил в море.